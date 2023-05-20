«Торпедо» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 20 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Торпедо» и московское «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Лужники» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами завершился крупной домашней победой «Динамо» со счётом 4:0. Дублем отметился Фёдор Смолов, ещё по одному мячу забили Даниил Фомин и Арсен Захарян.
Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по итогам 27 туров. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте. Команда заработала лишь 13 очков в 27 встречах.
- 20 мая 2023
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