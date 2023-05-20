Созин: если будет наказание Мойзесу и оно распространится на мир, может пострадать и ЦСКА

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал информацию о подозрении защитника московского ЦСКА Мойзеса в махинациях со ставками во время выступлений в чемпионате Бразилии в 2022 году.

«Безусловно, в России в контрактах игроков прописаны пункты о запрете ставок. Но Мойзес, если и нарушил правила, то сделал это в Бразилии. И ЦСКА об этом не знал.

Будет ли он наказан у нас? Перед глазами есть пример Бальде – он был дисквалифицирован за допинг в Италии, но пострадал «Спартак» – и осенью Кейта не играл. Думаю, если к Мойзесу будут санкции от Бразильской федерации футбола и если наказание распространится на мир, то может пострадать и ЦСКА», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.