Созин: если будет наказание Мойзесу и оно распространится на мир, может пострадать и ЦСКА
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал информацию о подозрении защитника московского ЦСКА Мойзеса в махинациях со ставками во время выступлений в чемпионате Бразилии в 2022 году.
«Безусловно, в России в контрактах игроков прописаны пункты о запрете ставок. Но Мойзес, если и нарушил правила, то сделал это в Бразилии. И ЦСКА об этом не знал.
Будет ли он наказан у нас? Перед глазами есть пример Бальде – он был дисквалифицирован за допинг в Италии, но пострадал «Спартак» – и осенью Кейта не играл. Думаю, если к Мойзесу будут санкции от Бразильской федерации футбола и если наказание распространится на мир, то может пострадать и ЦСКА», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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- 20 мая 2023
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