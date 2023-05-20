Дюрица: сейчас Дзюба — лучший нападающий РПЛ, он принёс много пользы «Локомотиву»
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Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.
«Локомотив» очень впечатлил во второй части чемпионата. Связано ли это с приходом Дзюбы? Так говорить неправильно. Успех команды в первую очередь связан с работой тренерского штаба, каждого игрока и менеджмента. Нельзя кого-то выделять в особую категорию. Но, конечно, Артём очень хорошо играет и принёс много пользы красно-зелёным. Сейчас Дзюба — лучший нападающий РПЛ. Не приходит на ум никто сильнее», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».
34-летний Дзюба присоединился к московскому «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. Форвард принял участие в девяти матчах команды в РПЛ, забил в них восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.
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