Маринато Гильерме: я остаюсь в «Локомотиве». Надеюсь, у меня будет игровое время

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о своём будущем в московском клубе.

«Я остаюсь в «Локомотиве». Надеюсь, у меня будет игровое время», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Гильерме провёл три матча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

Сегодня, 20 мая, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл воронежский «Факел» с минимальным счётом 1:0. Победу железнодорожникам принёс полузащитник Антон Миранчук, который отличился на 87-й минуте. Гильерме остался в запасе. «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков после 28 матчей.