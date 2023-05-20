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«Челси» вступил в борьбу за подписание хавбека «Спортинга» Угарте

«Челси» готов побороться с «Ливерпулем» и «Астон Виллой» за подписание полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте, сообщает Record.

По информации источника, руководство лондонского клуба в ближайшее время проведёт переговоры с представителями футболиста.

В текущем сезоне на счету Угарте 46 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Напомним, предполагаемый тренер «Челси» Маурисио Почеттино обозначил позицию полузащитника как одну из самых проблемных в лондонской команде.

Ранее сообщалось о предметном интересе к хавбеку «Спортинга» со стороны «Ливерпуля».