«Челси» вступил в борьбу за подписание хавбека «Спортинга» Угарте

«Челси» готов побороться с «Ливерпулем» и «Астон Виллой» за подписание полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте, сообщает Record.
По информации источника, руководство лондонского клуба в ближайшее время проведёт переговоры с представителями футболиста.
В текущем сезоне на счету Угарте 46 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.
Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Напомним, предполагаемый тренер «Челси» Маурисио Почеттино обозначил позицию полузащитника как одну из самых проблемных в лондонской команде.
Ранее сообщалось о предметном интересе к хавбеку «Спортинга» со стороны «Ливерпуля».
- 20 мая 2023
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:24
-
18:21
-
18:15
-
18:04
-
17:59
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:18
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:11
-
17:07
-
17:03
-
16:50
-
16:36
-
16:36
-
16:32
-
16:25
-
16:15
-
16:12
-
16:08
-
16:01