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«Торпедо» – «Динамо» 0:3, результат матча 28-го тура РПЛ 20 мая 2023 года

«Динамо» в гостях разгромило «Торпедо» в первом матче после увольнения Йокановича
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Торпедо» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч завершился разгромной победой «Динамо» со счётом 3:0.

На второй минуте встречи нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт в матче.

В самой концовке первого тайма хавбек «Динамо» Ярослав Гладышев отправил мяч в сетку ворот «Торпедо». Таким образом, его команда повела со счётом 2:0 к перерыву.

Спустя восемь минут после начала второй половины матча полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил третий мяч в ворота автозаводцев. Встреча так и завершилась – 3:0 в пользу бело-голубых.

Московское «Динамо» занимает шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков по итогам 28 туров. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте. Команда заработала лишь 13 очков в 28 встречах.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 2'   0:2 Гладышев – 45'   0:3 Захарян – 53'
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