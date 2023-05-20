«Динамо» в гостях разгромило «Торпедо» в первом матче после увольнения Йокановича

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Торпедо» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч завершился разгромной победой «Динамо» со счётом 3:0.
На второй минуте встречи нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт в матче.
В самой концовке первого тайма хавбек «Динамо» Ярослав Гладышев отправил мяч в сетку ворот «Торпедо». Таким образом, его команда повела со счётом 2:0 к перерыву.
Спустя восемь минут после начала второй половины матча полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил третий мяч в ворота автозаводцев. Встреча так и завершилась – 3:0 в пользу бело-голубых.
Московское «Динамо» занимает шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков по итогам 28 туров. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте. Команда заработала лишь 13 очков в 28 встречах.
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