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«Динамо» в гостях разгромило «Торпедо» в первом матче после увольнения Йокановича

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Торпедо» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч завершился разгромной победой «Динамо» со счётом 3:0.

На второй минуте встречи нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт в матче.

В самой концовке первого тайма хавбек «Динамо» Ярослав Гладышев отправил мяч в сетку ворот «Торпедо». Таким образом, его команда повела со счётом 2:0 к перерыву.

Спустя восемь минут после начала второй половины матча полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил третий мяч в ворота автозаводцев. Встреча так и завершилась – 3:0 в пользу бело-голубых.

Московское «Динамо» занимает шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков по итогам 28 туров. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте. Команда заработала лишь 13 очков в 28 встречах.