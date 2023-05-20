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«Ахмат» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Ахмат» — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Футбольный клуб «Ахмат» и подмосковные «Химки» объявили стартовые составы команд на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня, 20 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Камилов, Карапузов, Харин, Гбамбле, Конате.

Стартовый состав «Химок»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Главчич, Маркос Гильерме, Жаниу Бикел, Долгов.

«Ахмат» после 27 проведённых матчей в РПЛ занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея на своём счету 46 очков. «Химки» — 15-е, у них в активе 18 турнирных баллов.

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