Вратарь «Локомотива» Лантратов — лучший в РПЛ сразу по четырём показателям

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов — лучший вратарь сезона в чемпионате России сразу по четырём показателям.
Страж ворот железнодорожников опережает конкурентов в следующих компонентах:
— предотвращённые голы (5.1);
— отражённые удары (109);
— спасения после явных голевых моментов (20);
— процент отражённых ударов (76% – (*подсчёт данного показателя осуществляется только для вратарей, сыгравших не менее десяти матчей)).
Во второй половине сезоне на счету Лантратова 13 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в четырёх из которых он не пропускал. Голкипер перешёл в «Локомотив» во время зимней паузы из «Химок». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
Ранее сообщалось, что Илья Лантратов является лучшим вратарём Европы по отражению пенальти.
- 20 мая 2023
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