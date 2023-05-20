Источник: Алексис Мак Аллистер станет игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер в летнее трансферное окно станет игроком «Ливерпуля», сообщает аргентинский журналист Гастон Эдул в своём «твиттере».
Отметим, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп пока не спешит комментировать возможный переход аргентинца в свою команду.
В текущем сезоне на счету Мак Аллистера 37 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами.
Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.
Недавно СМИ сообщали об интересе к Мак Аллистеру со стороны ещё двух топ-клубов – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Ранее отец полузащитника «Брайтона» заявил, что его сын точно покинет команду в летнее трансферное окно.
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