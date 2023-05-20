Динозавр развлекал болельщиков, Баринов катался на спине у Миранчука. Фото победы «Локо»
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20 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал воронежский «Факел». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, отличившийся на 87-й минуте матча. В роли его ассистента выступил Вадим Раков.
Набрав 39 очков в 28 турах, «Локомотив» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Факел» — 12-й с 27 очками. Ранее досрочное чемпионство оформил петербургский «Зенит».
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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