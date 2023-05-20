«Барселона» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

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Сегодня, 20 мая, состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» примет «Реал Сосьедад» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра начнётся в 22:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Барселона»: тер Штеген, Кристенсен, Кунде, Альба, Бальде, Кессье, де Йонг, Бускетс, Дембеле, Рафинья, Левандовски.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Элустондо, Рико, Ле Норман, Ильярраменди, Субименди, Мерино, Шо, Сёрлот, Барренечеа.

Матч в прямом эфире покажет Окко.

Чемпионская раздевалка «Барселоны».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, досрочно обеспечив себе чемпионство по итогам сезона. Команда набрала 85 очков. «Сосьедад» находится на четвёртом месте, набрав 62 балла.