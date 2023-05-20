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«Милан» — «Сампдория»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Милан» — «Сампдория»: стартовые составы команд на матч Серии А
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Сегодня, 20 мая, в матче 36-го тура чемпионата Италии встретятся «Милан» и «Сампдория». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франческо Фурно. Начало матча – в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Италия - Серия А. 36-й тур
20 мая 2023, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
1-й тайм
0 : 0
Сампдория
Генуя

Стартовые составы:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Крунич, Тонали, Мессьяс, Диас, Леау, Жиру.

«Сампдория»: Равалья, Дзаноли, Гюнтер, Нёйтинк, Ауджелло, Уинкс, Ринкон, Лери, Габбьядини, Джуричич, Квальярелла.

В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Сампдорию» со счётом 2:1.

«Россонери» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 61 очко после 35 матчей. «Сампдория» находится на последней, 20-й строчке, заработав 18 баллов. Команда досрочно вылетела в Серию В.

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