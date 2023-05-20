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«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в матче чемпионата Германии

«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в матче чемпионата Германии
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Завершился матч предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» принимала «Лейпциг» на стадионе «Альянц-Арена». Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.

После первого тайма «Бавария» вела в счёте. На 25-й минуте забил Серж Гнабри. Во втором тайме «Лейпциг» ответил точными ударами Конрада Лаймера, Кристофера Нкунку и Доминика Собослаи.

«Бавария» располагается на первой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона чемпионата Германии, набрав 68 очков в 33 матчах. У «Боруссии» 67 баллов, но дортмундцы провели на один матч меньше. «Лейпциг» находится на третьем месте с 63 очками.

Завтра, 21 мая, состоится матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Гости догонят «Баварию», если одержат победу.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
20 мая 2023, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Гнабри – 25'   1:1 Лаймер – 65'   1:2 Нкунку – 76'   1:3 Собослаи – 86'
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