«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в матче чемпионата Германии

Завершился матч предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» принимала «Лейпциг» на стадионе «Альянц-Арена». Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.

После первого тайма «Бавария» вела в счёте. На 25-й минуте забил Серж Гнабри. Во втором тайме «Лейпциг» ответил точными ударами Конрада Лаймера, Кристофера Нкунку и Доминика Собослаи.

«Бавария» располагается на первой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона чемпионата Германии, набрав 68 очков в 33 матчах. У «Боруссии» 67 баллов, но дортмундцы провели на один матч меньше. «Лейпциг» находится на третьем месте с 63 очками.

Завтра, 21 мая, состоится матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Гости догонят «Баварию», если одержат победу.