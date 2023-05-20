«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в матче чемпионата Германии
Поделиться
Завершился матч предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» принимала «Лейпциг» на стадионе «Альянц-Арена». Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.
После первого тайма «Бавария» вела в счёте. На 25-й минуте забил Серж Гнабри. Во втором тайме «Лейпциг» ответил точными ударами Конрада Лаймера, Кристофера Нкунку и Доминика Собослаи.
«Бавария» располагается на первой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона чемпионата Германии, набрав 68 очков в 33 матчах. У «Боруссии» 67 баллов, но дортмундцы провели на один матч меньше. «Лейпциг» находится на третьем месте с 63 очками.
Завтра, 21 мая, состоится матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Гости догонят «Баварию», если одержат победу.
Комментарии
- 20 мая 2023
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:18
-
21:09
-
21:07
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:55
-
20:46
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:51
-
19:41
Партнерский контент