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«Альмерия» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги, Лазаро оформил хет-трик

«Альмерия» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги, Лазаро оформил хет-трик
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Завершился матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Альмерия» принимала «Мальорку» на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 12-й минуте нападающий «Альмерии» Лазаро открыл счёт.

Лазаро открывает счёт в матче:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 42-й минуте Лазаро оформил дубль.

Лазаро забивает мощным ударом:

На 58-й минуте нападающий забил свой третий гол в матче.

Лазаро оформляет хет-трик!

Матч команд в первом круге завершился победой «Мальорки» со счётом 1:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Альмерия» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков в 35 матчах. «Мальорка» находится на 12-м месте с 44 баллами.

Испания - Примера. 35-й тур
20 мая 2023, суббота. 19:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Лазаро – 12'   2:0 Лазаро – 42'   3:0 Лазаро – 58'
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