«Альмерия» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги, Лазаро оформил хет-трик
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Завершился матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Альмерия» принимала «Мальорку» на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 12-й минуте нападающий «Альмерии» Лазаро открыл счёт.
Лазаро открывает счёт в матче:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 42-й минуте Лазаро оформил дубль.
Лазаро забивает мощным ударом:
На 58-й минуте нападающий забил свой третий гол в матче.
Матч команд в первом круге завершился победой «Мальорки» со счётом 1:0.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Альмерия» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков в 35 матчах. «Мальорка» находится на 12-м месте с 44 баллами.
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