«Барселона» — «Реал Сосьедад»: гости открыли счёт на шестой минуте

Продолжается матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» принимает «Реал Сосьедад» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На шестой минуте Микель Мерино вывел «Реал Сосьедад» вперёд.

Матч команд в первом круге завершился победой «Барселоны» с разгромным счётом 4:1. Также команды встречались в четвертьфинале Кубка Испании. Тогда сине-гранатовые одержали победу со счётом 1:0.

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, досрочно обеспечив себе чемпионство по итогам сезона. Команда набрала 85 очков. «Сосьедад» находится на четвёртом месте, набрав 62 балла.