«Барселона» — «Реал Сосьедад»: гости удвоили преимущество
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Продолжается матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» принимает «Реал Сосьедад» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера. 35-й тур
20 мая 2023, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мерино – 5' 0:2 Сёрлот – 71' 1:2 Левандовски – 90'
На шестой минуте Микель Мерино вывел «Реал Сосьедад» вперёд. На 72-й минуте Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей.
Матч команд в первом круге завершился победой «Барселоны» с разгромным счётом 4:1. Также команды встречались в четвертьфинале Кубка Испании. Тогда сине-гранатовые одержали победу со счётом 1:0.
«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, досрочно обеспечив себе чемпионство по итогам сезона. Команда набрала 85 очков. «Сосьедад» находится на четвёртом месте, набрав 62 балла.
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