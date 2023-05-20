Жиру оформил первый хет-трик за три года

В матче 36-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Сампдорией» (5:1) нападающий «россонери» Оливье Жиру оформил хет-трик. Таким образом, это его первые три гола в одной игре с 2020 года.
Ещё до перерыва «Милан» обеспечил для себя комфортное преимущество в счёте. После первого тайма матча с «Сампдорией» счёт на табло был 3:1 благодаря дублю Оливье Жиру и голу Рафаэла Леау.
Во втором тайме подопечные Стефано Пиоли упрочили лидерство, забив два безответных мяча: отличались Диас и вновь Жиру.
Последний раз французский форвард забивал три и более мяча в одном матче в 2020 году. Тогда Жиру четырежды отличился в составе «Челси» в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (4:0).
В текущем сезоне на счету нападающего 45 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость Жиру, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
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