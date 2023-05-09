Жиру — об игре в 36 лет: чувствую себя великолепно, мне нравится роль старшего брата

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о том, что он продолжает карьеру, несмотря на 36-летний возраст.

«Моя цель — максимально использовать своё время на поле. С моим здоровым образом жизни и благодаря тому, что я редко получаю травмы, я всё ещё выкладываюсь на поле и физически чувствую себя великолепно. Почему бы не продолжать? Я люблю футбол и знаю, как сильно буду скучать по нему, когда всё-таки повешу бутсы на гвоздь. Спросите Златана, что он думает, и он ответит то же самое: он любит футбол и выкладывается по максимуму. Решимость оставаться на вершине, несмотря на то, что организм слабеет, доказывает мою страсть, силу духа, профессионализм и решимость.

У меня есть и роль старшего брата, который помогает младшим товарищам по команде, даёт им советы, если они в этом нуждаются. Моя задача — быть рядом, вести команду вперёд и быть позитивным. Я думаю, важно разговаривать с самыми молодыми игроками и подбадривать их. Это роль, которая мне нравится. Она приносит мне радость каждый день», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.