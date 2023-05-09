Жиру — об игре в 36 лет: чувствую себя великолепно, мне нравится роль старшего брата

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о том, что он продолжает карьеру, несмотря на 36-летний возраст.
«Моя цель — максимально использовать своё время на поле. С моим здоровым образом жизни и благодаря тому, что я редко получаю травмы, я всё ещё выкладываюсь на поле и физически чувствую себя великолепно. Почему бы не продолжать? Я люблю футбол и знаю, как сильно буду скучать по нему, когда всё-таки повешу бутсы на гвоздь. Спросите Златана, что он думает, и он ответит то же самое: он любит футбол и выкладывается по максимуму. Решимость оставаться на вершине, несмотря на то, что организм слабеет, доказывает мою страсть, силу духа, профессионализм и решимость.
У меня есть и роль старшего брата, который помогает младшим товарищам по команде, даёт им советы, если они в этом нуждаются. Моя задача — быть рядом, вести команду вперёд и быть позитивным. Я думаю, важно разговаривать с самыми молодыми игроками и подбадривать их. Это роль, которая мне нравится. Она приносит мне радость каждый день», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.
- 9 мая 2023
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:48
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:27
-
20:16
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
19:38
-
19:37
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:31