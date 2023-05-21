Иван Сергеев: пользуюсь тем временем, что мне дают

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев подвёл итоги матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом», где игрок отметился голом на последней минуте.

«Отрабатываем ли моменты с Густаво Мантуаном? Нет, просто так получается: он подаёт, я забиваю. Теперь будем двойную фамилию на спине писать (улыбается). Конечно, хотелось выиграть, потому что мы всегда играем на победу. К сожалению, после того, как засчитали гол, время вышло, но ничего страшного, думаю, ничья — закономерный результат, по игре.

Освоился ли я в команде? Конечно. Я уверенно себя чувствую и сблизился со всеми. Так было с первых дней, потому что у нас хороший коллектив, хорошая команда. Сейчас мне остаётся только доказывать. Иногда я выхожу в старте, иногда — на замену, но это тренерское решение, значит, тренеры видят так эту ситуацию. В этом ничего страшного нет — пользуюсь тем временем, что мне дают.

Оставшиеся матчи чемпионата? Дело сделано, мы выиграли чемпионство, но впереди ещё две игры. Главное — без травм. Задача — показать свой максимум и принести пользу и очки команде. В отпуск никто не уходил, будем играть только на победу», — приводит слова Сергеева сайт «Зенита».