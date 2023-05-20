«Зенит» забил в компенсированное время в третьем матче подряд

Санкт-петербургский «Зенит» ушёл от поражения в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1) после гола нападающего Ивана Сергеева на шестой компенсированной минуте.

В предыдущих двух матчах чемпионата России сине-бело-голубые также отличались в добавленное время. В матче с «Краснодаром» (2:2) ничью принёс Матео Кассьерра, а в игре со «Спартаком», после которой «Зенит» гарантировал себе первое место, победный мяч забил Сергеев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 66 очков после 28 туров и опережая идущий вторым московский ЦСКА на 12 очков. В следующем матче, который пройдёт 27 мая, сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».