Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей второго игрового дня

В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 24 сборные поделены на шесть групп (A—F). Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф. Турнир проходит с 20 мая по 11 июня.

Расписание матчей второго игрового дня

21 мая, воскресенье (время — московское)

Группа C. Израиль – Колумбия. 21:00.

Группа D. Нигерия – Доминиканская Республика. 21:00.

22 мая, понедельник

Группа C. Сенегал – Япония. 00:00.

Группа D. Италия – Бразилия. 00:00.

Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.