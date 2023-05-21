Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей второго игрового дня
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В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 24 сборные поделены на шесть групп (A—F). Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф. Турнир проходит с 20 мая по 11 июня.
Расписание матчей второго игрового дня
21 мая, воскресенье (время — московское)
Группа C. Израиль – Колумбия. 21:00.
Группа D. Нигерия – Доминиканская Республика. 21:00.
22 мая, понедельник
Группа C. Сенегал – Япония. 00:00.
Группа D. Италия – Бразилия. 00:00.
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
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