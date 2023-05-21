Защитник «Локомотива» Погостнов высказался о минимальной победе над «Факелом»

Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Железнодорожники выиграли со счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Антона Миранчука.

«Максимально тяжёлый матч. «Факел» — достаточно боевой соперник. Игра была очень тяжёлая, с постоянными стыками. Нельзя сказать, что это лёгкая победа.

Бывают моменты, когда атакуешь и создаёшь моменты ты, а бывает, когда могут поджать тебя. Мы отзащищались у своих ворот, потом удалось забить — в итоге победили», — сказал Погостнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 28 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).