Женский ЦСКА победил «Локомотив» и поднялся на первое место в Суперлиге

Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александрой Пономарёвой. ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 46-й минуте счёт открыла нападающая ЦСКА Габриэль Абуди Онгене. Её ассистенткой выступила Татьяна Петрова. Через 10 минут второй мяч гостей забила полузащитница Надежда Смирнова.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 30 очков после 10 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 24 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» — с «Динамо». Оба матча состоятся 28 мая.