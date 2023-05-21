Миранчук начнёт матч с «Фиорентиной» на скамейке запасных
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Сегодня, 21 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» примет «Фиорентину» на стадионе «Олимпико ди Торино». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Стали известны составы команд.
«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Родригес, Илич, Риччи, Синго, Карамо, Влашич, Санабрия.
«Фиорентина»: Терраччано, Терзич, Дос Сантос, Куарта, Венути, Барак, Мандрагора, Дункан, Сапонара, Куаме, Соттиль.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, пропускавший предыдущий матч из-за травмы, начнёт встречу на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 35 матчах. Столько же баллов и у «Фиорентины».
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