Миранчук начнёт матч с «Фиорентиной» на скамейке запасных

Сегодня, 21 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» примет «Фиорентину» на стадионе «Олимпико ди Торино». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Стали известны составы команд.

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Родригес, Илич, Риччи, Синго, Карамо, Влашич, Санабрия.

«Фиорентина»: Терраччано, Терзич, Дос Сантос, Куарта, Венути, Барак, Мандрагора, Дункан, Сапонара, Куаме, Соттиль.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, пропускавший предыдущий матч из-за травмы, начнёт встречу на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 35 матчах. Столько же баллов и у «Фиорентины».