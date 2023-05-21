В «Спартаке» отреагировали на слухи о цели клуба купить игрока в атаку за € 20 млн

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о цели клуба купить игрока в атаку за € 20 млн.

«Слухи про цель купить игрока за € 20 млн в атаку? Перед спортивным блоком всегда стоит цель усилить команду и сделать её сильнее. Никаких рамок по суммам и амплуа не ставится. Главное — сделать «Спартак» сильнее», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков после 27 туров. В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с ЦСКА, который находится на втором месте с 50 баллами. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.