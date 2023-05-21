«Спартак» проведёт летние сборы на базе в Тарасовке

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что перед стартом следующего сезона команда проведёт летние сборы на базе в Тарасовке.

«Летние сборы «Спартака» пройдут в Тарасовке», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 21 мая, «Спартак» примет ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Московский «Спартак» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 27 матчах.