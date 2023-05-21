Маркиньос — об освистывании Месси: прошу болельщиков не нападать на игроков по отдельности

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос призвал болельщиков парижан перестать освистывать нападающего Лионеля Месси.

«Я всегда уважаю протесты, когда они мирные, в то время и в тех местах, где это необходимо. Прежде всего я прошу болельщиков не нападать на того или иного игрока в отдельности. Мы всегда должны нести коллективную ответственность. Игрок не может решить исход в одиночку, он ничего не сможет сделать один», — приводит слова Маркиньоса L'Equipe.

Напомним, Лионель Месси вернулся в состав команды на матч 35-го тура французской Лиги 1 с «Аяччо» после отстранения клубом из-за поездки в Саудовскую Аравию. Болельщики парижского клуба недовольно освистали аргентинского форварда.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.