«Аль-Хиляль» увеличил предложение для Лионеля Месси

«Аль-Хиляль» продолжает предпринимать попытки подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, клуб увеличил предложение Месси и предлагает ему € 500 млн за один сезон.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов платить аргентинскому форварду около € 500 млн за один сезон, что может стать самым крупным контрактом в истории футбола.
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Ещё одним возможным вариантом продолжения карьеры Месси называется возвращение в каталонскую «Барселону».
Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.
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