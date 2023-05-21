Карасёв не поставил пенальти в ворота ЦСКА, несмотря на совет VAR

Главный арбитр матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Сергей Карасёв не зафиксировал нарушение правил в моменте с единоборством между Игорем Дивеевем и Романом Зобниным.

На 83-й минуте столичного дерби защитник ЦСКА Игорь Дивеев наступил на ногу полузащитнику красно-белых Роману Зобнину в собственной штрафной. Арбитр встречи Сергей Карасёв после подсказки от видеоассистента не стал указывать на «точку».

Карасёв сам отправился к монитору, внимательно изучил момент, вернулся на поле и развёл руки в стороны, тем самым указав, что нарушения правил не было.

Матч первого круга между «Спартаком» и ЦСКА, прошедший в октябре прошлого года, завершился вничью со счётом 2:2. Сейчас красно-белые располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы с 50 очками в активе.

ЦСКА — второй, у армейцев 54 очка.