Арбитр Федотов: Карасёв воспринял жест Роши нормально, а помощник — как личную обиду
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение Сергея Карасёва удалить защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«По Соболеву удаление очевидное – он показал неспортивный жест. Теперь по удалению Роши: насколько Чельцов знает английский язык? Мы видим, что Роша показал Карасёву, а потом и Чельцову тот же жест, что и Соболев. Скорее всего, просто пародировал его.
Карасёв воспринял это нормально, а Чельцов воспринял как личную обиду. Главное – было ли оскорбление Роши в адрес помощника или он просто всё выдумал», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Карасёв, напомним, показал красную карточку и Александру Соболеву, и Виллиану Роше на 69-й минуте столичного дерби.
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