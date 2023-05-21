Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: Карасёв воспринял жест Роши нормально, а помощник — как личную обиду

Арбитр Федотов: Карасёв воспринял жест Роши нормально, а помощник — как личную обиду
Аудио-версия:
Комментарии

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение Сергея Карасёва удалить защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«По Соболеву удаление очевидное – он показал неспортивный жест. Теперь по удалению Роши: насколько Чельцов знает английский язык? Мы видим, что Роша показал Карасёву, а потом и Чельцову тот же жест, что и Соболев. Скорее всего, просто пародировал его.

Карасёв воспринял это нормально, а Чельцов воспринял как личную обиду. Главное – было ли оскорбление Роши в адрес помощника или он просто всё выдумал», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Карасёв, напомним, показал красную карточку и Александру Соболеву, и Виллиану Роше на 69-й минуте столичного дерби.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» — ЦСКА: Карасёв удалил Рошу и Соболева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023