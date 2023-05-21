«Вы можете посмотреть VAR, чёртов VAR!» Саша Зделар обратился к арбитру после матча

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар после финального свистка матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который завершился победой красно-белых со счётом 2:1, жёстко обратился к арбитру встречи в подтрибунных помещениях.

Насколько можно расслышать, Зделар обратился к одному из арбитров со словами «Как вы можете показывать там две красные? Вы же можете посмотреть VAR, чёртов VAR!»

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши, и самого Рошу, который повторил этот жест, требуя красной карточки для Соболева.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.