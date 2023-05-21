«Такой жест неприемлем». Джикия — о поведении Соболева в дерби «Спартак» — ЦСКА

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал скандальный жест партнёра по команде Александра Соболева, ставший причиной для удаления игрока.

«Такой жест, который показал Соболев, нигде неприемлем. Но в раздевалке мы не виделись, поэтому эту тему не обсуждали», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши, и самого Рошу, который повторил этот жест, требуя красной карточки для Соболева.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.