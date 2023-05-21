Голкипер «Крыльев» Ломаев был госпитализирован после полученной травмы в матче с «Уралом»
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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев проведёт несколько дней в больнице из‑за травмы, полученной в матче 28‑го тура РПЛ с «Уралом» (3:0), сообщает пресс‑служба самарской команды.
В воскресенье «Крылья Советом» дома разгромили «Урал» со счётом 3:0. Ломаев в первом тайме столкнулся с нападающим гостей Алексеем Каштановым в верховой борьбе за мяч и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Евгений Фролов.
«Ломаев получил травму во время игры с «Уралом» и был госпитализирован. После дополнительного обследования будет известен точный диагноз, но ближайшие пару дней наш голкипер проведет в больнице. Ваня, скорейшего выздоровления и с победой! Ждем возвращения», — говорится в заявлении «Крыльев Советов».
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