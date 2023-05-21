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Удаление Винисиуса в матче с «Валенсией» — первое в карьере

Удаление Винисиуса в матче с «Валенсией» — первое в карьере
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Бразильский нападающий «Реала» Мадрид Винисиус Жуниор был удалён с поля в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией (0:1). Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для игрока.

Нападающий «Реала» принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время.

Она началась с того, что защитник «сливочных» Антонио Рюдигер отпихнул хавбека «Валенсии» Юнуса Мусу. Во время стычки Винисиус ударил по лицу игрока «Валенсии» Уго Дуро, за что в итоге и был удалён с поля. Для 22-летнего бразильского футболиста это удаление стало первым в профессиональной карьере.

В сезоне-2022/23 Винисиус принял участие в 32 матчах в рамках Ла Лиги, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

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