В концовке матча «Валенсия» – «Реал» произошла потасовка. Винисиуса удалили
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В концовке матча 35-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» произошла потасовка.
На 90+3-й минуте защитник «сливочных» Антонио Рюдигер отпихнул хавбека «Валенсии» Юнуса Мусу. С этого момента всё и началось. В потасовке принимали участие голкиперы обеих команд Мамардашвили и Куртуа, а также «вингер» мадридцев Винисиус Жуниор.
По итогам эпизода арбитр показал жёлтую карточку для Мамардашвили, Мусы и Винисиуса. Однако ассистенты судьи пригласили его к монитору для просмотра видеоповтора. На экране было чётко видно, что Винисиус ударил рукой футболиста «Валенсии» Уго Дуро. После этого арбитр отменил жёлтую карточку для Винисиуса и удалил бразильца с поля.
Встреча завершилась минимальной победой «Валенсии» со счётом 1:0.
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