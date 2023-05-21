Червиченко: Карасёв в поле, боковой судья и Шадыханов у монитора помогали «Спартаку»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему судейства в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» переиграл ЦСКА со счётом 2:1.

«Самое огненное дерби за последние пять лет? Нет. Оно вообще неинтересное и тусклое. В плане судейского беспредела самое огненное, да. Я не думал, что Карасёв – хороший судья, но тут опустился на очень низкий уровень. Не укладывается в голове то, что произошло.

Двойное удаление – это вообще шедевр, который я никогда не встречал. Один игрок показывает, что надо удалить другого игрока, а за это получает прямую красную карточку. Это что-то за гранью. Соболев выпрашивал красную ещё в первом тайме, но когда понял, что не сможет через жёлтые раньше закончить выступления в чемпионате и уехать на отдых, он решит действовать напрямую. Гарантированно получил прямую красную, показывая [половой орган] своему оппоненту. Надеюсь, что после этой игры закончатся спартаковские сопли по поводу судейства, потому что лучше уже судить нельзя. Карасёв в центре поля, боковой судья и Шадыханов у монитора помогали «Спартаку» всем, чем могли.

Только человек с раком мозга может говорить о том, что судейство было не в пользу «Спартака». Второй пенальти тоже абсолютно выдуманный. Непонятно, как Шадыханов не смог разглядеть симуляцию. Хотя я уже говорил, что он должен судить матчи команд Первой лиги. Это абсолютно бестолковый и слепой судья. Он смотрит в монитор, а видит там [половой орган]. Он уже много начудил», — цитирует Червиченко «Евро-Футбол.Ру».