Мирзоян рассказал о тактических уловках Федотова в ЦСКА

Ветеран московского «Спартака» Александр Мирзоян подвёл итоги матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Хорошая игра получилась, никто не хотел отсиживаться в защите. Но всё же были некоторые тренерские задумки сыграть от обороны — ЦСКА, зная о том, что «Спартак» пойдёт в атаку, хотел подловить соперника на этом и первый тайм сыграть слегка, скажем так, от обороны. Может быть, кто-то этого и не заметил, но я заметил. И армейцы имели достаточно много острых моментов как раз за счёт того, что «Спартак» шёл в атаку и где-то оголял свои тылы. Что касается гола, который забил ЦСКА, то здесь скажу, что не только тренеры, но и футболисты должны изучать друг друга. Потому что такие голы с передач Акинфеева ЦСКА забивает часто, и не только спартаковцам, но и другим командам надо это анализировать. Не должны защитники так играть – мяч летит метров 70, за это время можно как-то перестроиться», – приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».