«Виновники провального судейства — за сценой». Причина скандала в матче «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» и ЦСКА выдали огненный матч. Но после игры не утихают разговоры о скандальном судействе бригады Сергея Карасёва. Арбитр принял несколько спорных решений.

Футбольный судья Игорь Федотов считает, что Карасёв провалил важный матч. Но сразу напомнил, что несколько дней назад один из лучших арбитров России работал на кубковой игре. После этого Сергея ждала долгая дорога домой.

«Карасёв действительно поплыл, — говорит Федотов. — Но давайте разберёмся в причинах, всё же он один из лучших наших арбитров. Карасёв на неделе работал в Краснодаре, на матче Кубка России. Игру «Краснодара» и «Урала» он отработал хорошо. Дальше — долгая и сложная дорога домой. Скорее всего, добрался в Москву он только к вечеру четверга. И в воскресенье — снова сложнейший матч, главное дерби».

17 мая Сергей Карасёв работал на кубковом матче в Краснодаре Фото: РИА Новости

Федотов отметил, что Карасёв рассчитывал на помощь боковых арбитров. После перерыва арбитр подсел и переложил некоторые свои полномочия на ассистентов.

«Представляю себе состояние Карасёва — это огромная усталость, — продолжает Федотов. — В такие моменты судьи могут просить активнее помогать помощников. Карасёв тоже сделал это, как раз во втором тайме, когда подсел. Он переложил на помощников некоторые свои полномочия, например, фиксацию фолов. Это хорошо было заметно в моменте борьбы Соболева с защитником на краю штрафной. Тогда все подумали, что был свисток, потому что боковой — Чельцов — замахал флагом. Так вот, Карасёв после этого напихал помощнику, потому что это была обычная борьба. Дальше он тоже слишком доверял помощникам, которые что-то выдумывали, а сам совсем устал и поплыл. Вернуться же в такую игру ему было уже невозможно».

По мнению Федотова, Карасёва нельзя считать главным виновником провального судейства. Эксперт не понимает, о чём думали люди из департамента судейства, когда назначали Сергея на второй матч за пять дней.

«Так вот, ответственности с главного арбитра никто и никогда не снимает. Но о чём думали люди в департаменте судейства, когда назначали Карасёва на второй матч за пять дней? Он не мог их вывезти! Получается, Карасёв игру провалил, но главные виновники провального судейства остались за сценой. И им за этот провал ничего не будет».