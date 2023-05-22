Созин: сейчас Дивеев — слабейший игрок ЦСКА. Неужели Федотов этого не видит?
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Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев является самым слабым игроком армейцев.
«При всех ошибках, что натворила бригада Карасёва, я бы хотел сказать про Дивеева. Никто об этом не говорит, но сейчас он слабейший игрок ЦСКА в устоявшемся составе. В каждом матче у него результативные ошибки, приводящие к голам. С «Уралом» – моменты с пенальти, сегодня был наступ, хоть и не дали пенальти. До этого – с «Оренбургом» и «Локо», он тоже не успевал.
Когда видишь, что Дивеев устаёт, сразу понятно – будет либо пенальти, либо не успеет в ключевой момент. Неужели этого не видит тренер или авторитет у Игоря такой большой?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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