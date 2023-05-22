В «Шахтёре» назвали аморальным поступком обращение игроков «Барселоны» к россиянам

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о видеообращении футболистов «Барселоны» к российским болельщикам с благодарностью за поддержку. Функционер назвал это невозможным и аморальным поступком.

«Шахтер» выражает своё возмущение по поводу распространённого видеообращения игроков «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России. Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем», – приводит слова Палкина официальный сайт «Шахтёра».