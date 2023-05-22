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Спортивный юрист объяснил, может ли КДК РФС отменить красную карточку защитника ЦСКА Роши

Спортивный юрист объяснил, может ли КДК РФС отменить красную карточку защитника ЦСКА Роши
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Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, может ли КДК РФС отменить красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Да, возможность отмены красной карточки Виллиана Роши есть. КДК РФС может аннулировать красную карточку защитнику ЦСКА, но только при наличии заключения ЭСК при президенте РФС о её ошибочном вынесении. Например, ранее КДК РФС отменял красную карточку тренера Талалаева и футболиста Ненахова», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что оба футболиста получили красные карточки за демонстрацию оскорбительных жестов. Разница между удалениями в том, что Соболев демонстрировал свой жест сопернику, а Роша — трибунам и ассистенту судьи.

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