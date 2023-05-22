Спортивный юрист объяснил, может ли КДК РФС отменить красную карточку защитника ЦСКА Роши

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, может ли КДК РФС отменить красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Да, возможность отмены красной карточки Виллиана Роши есть. КДК РФС может аннулировать красную карточку защитнику ЦСКА, но только при наличии заключения ЭСК при президенте РФС о её ошибочном вынесении. Например, ранее КДК РФС отменял красную карточку тренера Талалаева и футболиста Ненахова», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что оба футболиста получили красные карточки за демонстрацию оскорбительных жестов. Разница между удалениями в том, что Соболев демонстрировал свой жест сопернику, а Роша — трибунам и ассистенту судьи.