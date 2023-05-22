Тренер «Ариса»: для меня Кокорин топ-футболист. Чемпионство — и его заслуга

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о вкладе нападающего Александра Кокорина в завоевание командой чемпионского титула, заявив, что для него россиянин является топ-футболистом.

«Какой вклад Кокорина в чемпионство? Саня для меня… я не один раз говорил, что он для меня топ-футболист. С первых дней нашего знакомства я понял, что на поле это топ-талант. На поле было видно, что он выкладывался на максимум. Это заслуга и его.

Как решали возникавшие проблемы? Совместно всё. Саша был первым человеком, который должен чувствовать свой организм. Мы понимали это. Вместе всё сделали. А то, что не забивает пенальти, у звёзд такое бывает. Он сделал огромный вклад своей игрой», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».