Промес: хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. Это было справедливо

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал эпизод с удалением форварда красно-белых Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в очном матче между командами в 28-м туре РПЛ (2:1), заявив, что с точки зрения накала в дерби решение удалить игроков обеих команд было справедливым.

«Второй тайм был эмоциональнее, чем первый. Я не до конца понял, что там стряслось, но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо. Хотя таких удалений нужно в любом случае избегать. Думаю, Саша извлечёт из этого урок. Это тоже часть дерби, главное, что мы победили», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе «Спартака».

Соболев и Роша получили красные карточки за оскорбительные жесты. Оба игрока вызваны на ближайшее заседание КДК.