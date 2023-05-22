Промес: я рад тому, чего добился в этом сезоне, но хочу побеждать. Мы не завоевали трофеев
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался об успешности своего сезона, заявив, что хотел бы завоёвывать трофеи с командой. Форвард отметил, что красно-белые должны бороться за первое место в РПЛ в следующем году.
«Можно ли сказать, что этот сезон особенный для меня? Да, но он ещё не завершён, у нас впереди два матча. Посмотрим, каким будет итоговый показатель. Конечно, я рад тому, чего уже добился, но я хочу побеждать. И хотя личная статистика у меня хорошая, но трофеев мы не завоевали. Мы должны успешно завершить сезон и биться за первое место в следующем», — сказал Промес в интервью пресс-службе «Спартака».
После 28 сыгранных матчей «Спартак» занимает третье место в РПЛ с 53 набранными очками.
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