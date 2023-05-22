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На сколько должны дисквалифицировать Соболева?

На сколько должны дисквалифицировать Соболева?
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев продемонстрировал неспортивное поведение в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1) несколько раз. Он демонстрировал соперникам неприличные жесты, много кричал и эмоционировал.

Один из эпизодов привёл к удалению Соболева с поля — Александр показал неприличный жест футболисту ЦСКА Виллиану Роше. На ближайшем заседании КДК будет обсуждаться вопрос дополнительной дисквалификации форварда «Спартака». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: на сколько должны дисквалифицировать Соболева?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Напомним, игра «Спартак» — ЦСКА проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.

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