Нападающий «Спартака» Александр Соболев продемонстрировал неспортивное поведение в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1) несколько раз. Он демонстрировал соперникам неприличные жесты, много кричал и эмоционировал.
Один из эпизодов привёл к удалению Соболева с поля — Александр показал неприличный жест футболисту ЦСКА Виллиану Роше. На ближайшем заседании КДК будет обсуждаться вопрос дополнительной дисквалификации форварда «Спартака». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: на сколько должны дисквалифицировать Соболева?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке.
Напомним, игра «Спартак» — ЦСКА проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.
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