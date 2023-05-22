Как накажут Соболева и Рошу после скандала? Александр за «Спартак» в сезоне уже не сыграет

«Представление» Александра Соболева попало в список главных событий очередного дерби. Главный вопрос: какое наказание ждёт игрока? И грозит ли что-то Виллиану Роше? Узнали мнение спортивного юриста по этому поводу.

Что произошло в матче «Спартак» — ЦСКА

Соболев снова оказался в центре внимания в ходе дерби с ЦСКА. Во втором тайме нападающий «Спартака» показал неприличный жест защитнику армейцев Виллиану Роше. Футболисты вели единоборство, в результате чего бразилец оказался на газоне. Сразу после этого Соболев показал неприличный жест, а бразилец побежал к боковому арбитру Дмитрию Чельцову. Роша показал судье, что именно продемонстрировал Соболев. Арбитр, судя по всему, принял этот жест на свой счёт.

Изначально Сергей Карасёв не применил никаких санкций, однако после паузы удалил и Соболева, и Рошу. Это решение (а точнее, красная игроку ЦСКА) вызвало удивление. Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что Карасёв ошибся в эпизоде с удалением Роши. А вот удаление Соболева, по мнению эксперта, не вызывает никаких вопросов.

Что сказали после матча Абаскаль, Соболев и Роша

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча сообщил журналистам, что Соболева ждёт наказание. Какое именно — не уточнил.

«Соболев будет наказан, — сказал тренер. — Его жест не соответствует нашим ценностям. Если такое повторится, он просто не будет играть. Надеюсь, вы также видели агрессивные действия со стороны Роши к Соболеву. Что касается Соболева, то он будет наказан клубом».

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Виллиан Роша, в свою очередь, назвал нападающего красно-белых клоуном.

«Соболев сделал неуважительный жест. Никогда не видел такого поведения игрока. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион. У меня такое ощущение, что судьи больше помогали «Спартаку». Удалять меня за это — в этом нет никакой здравой логики и смысла».

Сам Соболев позднее принёс извинения в своём телеграм-канале.

Александр Соболев нападающий «Спартака» «Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность. Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль».

К слову, в декабре 2022-го Соболев принял участие в массовой драке в концовке кубковой игры с «Зенитом». Тогда Александра удалили с поля, как и ещё пятерых футболистов. По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Соболева забанили на шесть кубковых матчей. Такое же наказание применили и к другим участникам драки. После этого «Спартак» дважды сыграл с «Локомотивом», дважды — с «Уралом» и один раз — с «Акроном», то есть провёл пять матчей. Таким образом, кубковый бан Соболева перенесётся на новый сезон.

Что грозит Соболеву на этот раз?

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что Роша и Соболева приглашены на заседание организации: «Эпизод с жестом Соболева будет обязательно рассмотрен на КДК. Вызваны Соболев, Роша и представители клубов».

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал «Чемпионату», какое наказание грозит нападающему «Спартака». При худшем сценарии Соболев пропустит четыре матча, при лучшем — два. Но в этом сезоне Александр уже не сыграет.

«Согласно статье 94 дисциплинарного регламента РФС, это оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча. Наказывается дисквалификацией игрока на срок от двух до четырёх матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф.

Соответственно, КДК РФС применит к Соболеву дисквалификацию на срок от двух до четырёх матчей, а также может, но не обязан, наложить штраф в размере 50 тысяч рублей».

Сергей Карасёв удаляет Александра Соболева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отменят ли красную карточку Роши?

Прокопец добавил, что красную карточку Роши могут аннулировать. Тем более что в этом сезоне уже были такие прецеденты.

«Да, возможность отмены красной карточки Виллиана Роши есть. КДК РФС может аннулировать красную карточку защитнику ЦСКА, но только при наличии заключения ЭСК при президенте РФС о её ошибочном вынесении. Например, ранее КДК РФС отменял красную карточку тренера Талалаева и футболиста Ненахова».