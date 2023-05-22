Соболев обезумел, судья добил. «Спартак» + ЦСКА = скандал. ПЛН #37

Представляем 37-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 28-й тур РПЛ. «Спартак» и ЦСКА выдали очень эмоциональное дерби, в котором было, кажется, всё. Андрей и Миша выносят вердикт судейству и поведению Соболева, а также обсуждают качество футбола. Помимо дерби, в свежем выпуске говорим о катастрофе «Ростова», конфликте игроков «Динамо» с Йокановичем и многом другом.

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Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

00:42 — «Спартак» и ЦСКА выдали огненное дерби. Огромный блок про матч

39:20 — «Локомотив» обыграл «Факел», хотя победу заслужили воронежцы

44:36 — «Динамо» вынесло «Торпедо», Захарян ожил, а Лещук разнёс Йокановича

52:19 — «Оренбург» и «Зенит» выдали весёлый матч, в котором Сергеев снова выступил джокером

56:47 — «Краснодар» разгромил «Ростов». Команда Карпина совсем посыпалась

59:36 — Что ещё было в туре. «Крылья» выиграли и снова не в стыках, а «Ахмат» метит в четвёрку