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Соболев обезумел, судья добил. «Спартак» + ЦСКА = скандал. ПЛН #37

Соболев обезумел, судья добил. «Спартак» + ЦСКА = скандал. ПЛН #37
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Представляем 37-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 28-й тур РПЛ. «Спартак» и ЦСКА выдали очень эмоциональное дерби, в котором было, кажется, всё. Андрей и Миша выносят вердикт судейству и поведению Соболева, а также обсуждают качество футбола. Помимо дерби, в свежем выпуске говорим о катастрофе «Ростова», конфликте игроков «Динамо» с Йокановичем и многом другом.

Аудиоверсия этого выпуска

Телеграм-канал Миши

Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
00:42 — «Спартак» и ЦСКА выдали огненное дерби. Огромный блок про матч
39:20 — «Локомотив» обыграл «Факел», хотя победу заслужили воронежцы
44:36 — «Динамо» вынесло «Торпедо», Захарян ожил, а Лещук разнёс Йокановича
52:19 — «Оренбург» и «Зенит» выдали весёлый матч, в котором Сергеев снова выступил джокером
56:47 — «Краснодар» разгромил «Ростов». Команда Карпина совсем посыпалась
59:36 — Что ещё было в туре. «Крылья» выиграли и снова не в стыках, а «Ахмат» метит в четвёрку

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