Андрей Ещенко объяснил скандальное поведение Соболева в дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал удаление нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Все, кто играет и знает футбол, понимают — это эмоции. Ты особо не можешь себя контролировать. Подсознательно должен понимать, за кого играешь и кого представляешь… Надо всё совмещать, но это эмоции.

Посмотрите, как это делают футболисты в Испании, Италии или Англии. Понятно, что это их не красит, но это эмоции, которые ты не можешь сдержать. Соболев уже извинился и осознал, что был не прав. Тренер правильно сказал, что накажет [его] за такое поведение», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.