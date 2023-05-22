Андрей Ещенко объяснил скандальное поведение Соболева в дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал удаление нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«Все, кто играет и знает футбол, понимают — это эмоции. Ты особо не можешь себя контролировать. Подсознательно должен понимать, за кого играешь и кого представляешь… Надо всё совмещать, но это эмоции.
Посмотрите, как это делают футболисты в Испании, Италии или Англии. Понятно, что это их не красит, но это эмоции, которые ты не можешь сдержать. Соболев уже извинился и осознал, что был не прав. Тренер правильно сказал, что накажет [его] за такое поведение», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.
- 22 мая 2023
-
17:55
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:29
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
16:55
-
16:55
-
16:52
-
16:37
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:18
-
15:16
-
15:09
-
14:53
-
14:50