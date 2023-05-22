Хлусевич: не видел жест Соболева на поле. Но слава богу, что у ЦСКА тоже было удаление

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал эпизод с удалением Александра Соболева и Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Великолепные эмоции — выиграли в дерби и заработали три очка, которые были для нас очень важны. Не мне оценивать судейство. Есть люди, которые всё разберут. Арбитру тяжело судить такой матч, где куча эмоций, много борьбы и страстей.
Не видел жест Соболева на поле. Но слава богу, что у ЦСКА тоже было удаление, поэтому мы играли в равных составах», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, московское дерби «Спартак» – ЦСКА состоялось вчера, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1.
- 22 мая 2023
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