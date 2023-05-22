Павлюченко: лучше играть в РПЛ, чем в Турции. У них слабее чемпионат — смысл туда ехать?

Бывший футболист «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что на данный момент нет ни одного российского футболиста, который смог бы заиграть в АПЛ или Ла Лиге. По мнению эксперта, турецкая Суперлига по уровню слабее РПЛ.

«При всем уважении к Захаряну — какой ему «Челси»? Это агентские вбросы. Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может сейчас уехать в Англию или Испанию. Что касается Турции, при всём моём уважении, лучше играть в РПЛ, чем в Суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас. Смысл туда ехать?» – приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне российский форвард Артём Дзюба был футболистом турецкого клуба «Адана Демирспор» на протяжении без малого трёх месяцев. За пять матчей во всех турнирах 34-летний футболист отличился один раз. В то же время за полсезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл девять матчей в чемпионате России, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.